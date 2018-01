'Je weet meteen dat het mis is', krakers slaan toe bij supermarkt Oldebroek

OLDEBROEK - Ondernemer Hans Steert staat er nog steeds verbaasd bij in zijn Emté Supermarkt in Oldebroek. Vorige week sloegen snelkrakers toe en namen een grote hoeveelheid sigaretten mee.

'Je weet meteen dat het mis is als het inbraakalarm midden in de nacht afgaat', blikt Steert terug op die vrijdagmorgen. Het is dan 04.30 uur en de ondernemer snelt zich naar zijn winkel. 'Binnen 10 minuten stond ik hier, maar te laat want de daders waren al gevlogen'.

Binnen 3 minuten een ravage

De krakers hadden maar 3 minuten nodig om binnen te komen, het rolluik te vernielen en de sigaretten te pakken. 'Ze hebben hele schappen gepakt en de pakjes rookwaar ergens in gestopt. De schappen gooiden ze weg zodat die bij de vlucht niet in de weg zouden liggen'.

Bureau GLD

De gedupeerde ondernemer doet woensdagavond zijn verhaal in Bureau GLD. De politie roept mensen op om contact op te nemen als zij meer weten. Bureau GLD wordt elke woensdag uitgezonden direct na het nieuws van Omroep Gelderland.