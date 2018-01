Kleren passen met Kimberley Bos

Afgelopen maandag werd ze daarom uitgenodigd op Papendal. Daar stonden dozen vol kleding klaar en Kimberley moest het grootste gedeelte nog even passen. 'Is dit nou maat M?' roept ze bij het passen. Na het schudden van een handje met chef de mission Jeroen Bijl vertrekt ze uiteindelijk met meerdere tassen en een grote koffer uit het pand van NOC*NSF. 'Het is veel kleding, maar dat is in de winter ook wel nodig.'

Bijzondere prestatie

Alle hoop is op Kimberley Bos gevestigd in Gelderland. Ze is de enige Gelderse op de Spelen in Pyeongchang (Zuid-Korea). Maar dat geeft geen extra druk aan de skeletonster. 'Ik vind het al bijzonder dat ik de enige uit Ede ben.'

Maar toch mag het een bijzondere prestatie genoemd worden. Ze is namelijk de eerste skeletonster ooit die namens Nederland uitkomt op de Olympische Spelen.

'Tickets al geboekt'

En dat willen haar ouders natuurlijk niet missen. 'Zij hadden de tickets al geboekt voordat ik ging, dus ze hoopten nog harder dat ik zou gaan.' Moeder Yvonne is dan ook blij dat haar dochter gaat. 'Het was of een vakantie in Korea, of een vakantie met het zien van onze dochter. Maar ik denk dat ik straks met veel spanning op de tribune zit, mijn man kan daar wat beter tegen.'

Voor Kimberley zijn de tickets overigens nog niet binnen, maar dat wordt voor haar geregeld.

Geen voorspelling

Op 16 en 17 februari is het skeletontoernooi in Pyeongchang. Vorig jaar werd ze tijdens een wereldbekerwedstrijd al derde op die baan. Maar of dat nu weer gaat lukken? 'We gaan het zien, daar ga ik geen uitspraken over doen.'