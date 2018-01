Deel dit artikel:











Achterhoekers gewond door ongeluk in Duitsland Foto: Pixabay

REES - Een automobilist uit Ulft (74) is zaterdag zwaargewond geraakt bij een ongeluk in het Duitse Rees, niet ver over de grens bij 's-Heerenberg. Een vrouw van 72 die bij hem in de auto zat raakte lichtgewond.

De auto met de twee Achterhoekers kwam frontaal in botsing met een wagen, bestuurd door een 23-jarige man uit Rees. Ook hij raakte zwaargewond, evenals een vrouw van 22 in die auto. Mensen die getuige zijn geweest van het ongeluk kunnen zich melden bij de politie in Emmerich. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl