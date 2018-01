Wachten op een Boeing 747 die misschien niet komt

APELDOORN - Komt-ie over of niet? En hoe laag? Met die vraag staat raadslid Wim Willems van Lokaal Apeldoorn woensdagochtend in z'n tuin. Hij wil de inwoners van Apeldoorn laten horen hoe hard vliegtuiglawaai kan zijn. Omdat er sowieso al een Boeing 747 van Schiphol naar Twente Airport vliegt, wilde Willems regelen dat die dan ook over Apeldoorn zou vliegen. En liefst op 2700 meter. Want als de plannen voor Lelystad Airport doorgaan zouden er jaarlijks tienduizenden vliegtuigen op die hoogte over Gelderland vliegen.

Maar Willemsen kreeg geen medewerking van KLM en de luchtverkeersleiding, zegt hij. En dus is het afwachten. Bij de gemeente Apeldoorn denken ze niet dat de Boeing over de stad komt. 'Wij hebben niks gehoord van KLM of een andere partij. En ik ga ervan uit dat ze ons wel op de hoogte zouden hebben gebracht, want dat is natuurlijk van belang voor onze inwoners.'

Geen vluchtplan

Maar bij de KLM zeggen ze dinsdagmiddag dat ze nog helemaal geen vluchtplan hebben. En ze houden in het vaststellen van dat vluchtplan geen rekening met de wens van de gemeente Apeldoorn. 'Dat is een politieke besluitvorming', zegt Bastiaan Verweij van KLM. 'Wij moeten heel andere overwegingen maken. Veiligheid is natuurlijk eerste prioriteit en we kijken hoe het met het weer zit. In overleg met Luchtverkeersleiding Nederland maken we dan het vluchtplan. De vorige keer hebben we inderdaad over Apeldoorn gevlogen en ook op ongeveer 2700 meter hoogte, maar of dat nu weer zo is, kan ik echt nog niet zeggen.'

'Belevingsvlucht'

Bij het Ministerie Infrastructuur en Waterschap zijn ze wel bezig om een 'belevingsvlucht' mogelijk te maken. 'Dat moet dan wel een zo realistisch mogelijke vlucht zijn', zegt Marianne Wuite van het ministerie. 'Dus dan ook met een toestel dat daadwerkelijk ook op Lelystad zou vliegen.'

Dat was ook de kritiek op het plan van Willemsen. Want een vliegtuig van het formaat Boeing 747 zou nooit landen op Lelystad. Willemsen ijverde al langer voor zo'n belevingsvlucht, maar dat kwam niet van de grond, zei hij.

Dat de berichten in de media over de Boeing dat idee hoger op de agenda hebben gezet bij het ministerie, vindt hij winst. Wanneer die testvlucht zou zijn, is nog niet duidelijk.

Zie ook: