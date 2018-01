VIDEO: 'Voor alle vloggers die een muziekcarrière willen!'

TIEL - Hoe maak je een kneiter van een hit in Nederland? Singer/songwriter Nigel Sean (26) uit Tiel wilde aan alle vloggers en youtubers in Nederland laten zien hoe je een muziekhit maakt. 'Voor alle vloggers die een muziekcarrière willen!', schreef hij op Facebook. Nigel Sean nam een video op waarin hij uitlegt hoe je dit aanpakt.

Hier begon het allemaal mee: 'How to make a hit in Nederland starterpack. Speciaal voor alle youtubers die ook graag een muziek carrière willen beginnen in 2018.'

Binnen 20 minuten een hit

Om te laten zien hoe snel je als beginnende producer en lekkere hit kunt maken, maakte Nigel Sean samen met een vriend onder de artiestennaam $jaan ft. C00Ki3 Br0WN het nummer Oreo. 'Binnen twintig minuten heb ik het nummer geschreven, gecomponeerd en opgenomen. Natuurlijk moet je de programma's kennen, niet iedere leek zou dit kunnen', zegt de zanger. 'Maar iedere beginnende producer kan dit, het is een eitje.'

Door het dak

De singer/songwriter plaatste de uitlegvideo op zijn Facebookpagina. Dezelfde dag had de video tienduizenden views en 's avonds was de video al meer dan 100.000 keer bekeken. De Tielenaar: 'Het ging door het dak! Verschillende grote sites als Dumpert en VKMag hebben de video gedeeld.'

En die clip ziet er zo uit.



Videoclip met een knipoog

Al met al was het natuurlijk één grote knipoog naar de muziekwereld, vertelt de zanger. 'Het was een grote grap. Maar omdat het zo snel ging allemaal, was het een logisch vervolg om ook een passende videoclip te maken.'

Samen met een paar vrienden heeft de zanger een muziekclip opgenomen in Nijmegen. 'We hebben ter plekke kleding en locaties kunnen regelen. We zijn heel dankbaar dat iedereen ons wilde helpen. Binnen twaalf uur hebben we een clip opgenomen.'



Bekijk hieronder de videoclip van het nummer Oreo.



Vrijdagmiddag is Nigel Sean te gast bij De week van Gelderland.