Daan legt aan vanaf de middenlijn: komt dat schot! En Daan blijft er nuchter onder

GROENLO - Hugo Walker leeft niet meer, maar als de oud-voetbalcommentator van Studio Sport getuige was geweest van de actie van Daan Rots uit Groenlo, zou hij zijn beroemde kreet hebben gebezigd: 'Komt dat schot!'

Daan, een voetballer uit Groenlo die speelt bij FC Twente onder 17, en beschikt over een fluwelen linkervoet.

De aanvaller scoorde zaterdag tegen NAC, in de wedstrijd die met 3-1 door FC Twente U17 werd gewonnen, een wereldgoal. Net over de middenlijn legt Daan aan en passeert hij de doelman die 'iets' te ver voor zijn doel staat.

FC Twente zette het filmpje op Instagram, oordeelt u zelf.

In de zoektocht naar Daan komt de redactie terecht bij de enige Rots in de digitale telefoongids van Groenlo. 'Ja, dat is mijn kleinzoon', zegt een apetrotse oma Rots. 'Een schitterende goal hè. Daan maakte er trouwens twee. De tweede was de mooiste.'

Daan krijgen we uiteindelijk zelf aan de lijn. De tiener blijkt al zes seizoenen dagelijks heen en weer te reizen tussen Groenlo en Enschede. 'Ik ga in Enschede naar school, ik woon daar niet want ik kom graag elke dag thuis. Ik ben nu net terug.'

Populair op Instagram

Het doelpunt raast als een malle over Instagram, zegt hij: 'Ik heb best veel vervolgverzoeken op mijn account gehad.'

De spits reageert verder tamelijk nuchter op de aandacht die hem na zijn zondagsschot op zaterdag ten deel is gevallen. 'Het was mijn tweede doelpunt van de wedstrijd. We stonden eerst met 1-0 achter, we kwamen voor door een penalty van mij. Toen kregen zij een hoekschop en de keeper was mee om de 2-2 af te dwingen. Maar toen kregen wij een vrije trap en moest de keeper heel snel terug. Ik kreeg de bal en dacht: ik gok erop.'

En de bal zeilde over de sluitpost van de ploeg uit Breda in het doel. Daan tot slot: 'Ik had de hele wedstrijd al een beetje door dat die keeper ver voor zijn doel stond.'