Vis is van de weg: A1 weer open Foto: camera Rijkswaterstaat

BARNEVELD - De snelweg A1 is weer open. Twee rijstroken in de richting van Apeldoorn ter hoogte van Barneveld waren afgesloten in verband met een afgevallen lading. Er lag vis op de weg, meldde Rijkswaterstaat.

Automobilisten moesten rekening houden met een halfuur vertraging. De weg was rond 18.45 uur weer vrij. Er moest een zogenoemde zoabcleaner komen om het wegdek schoon te maken.