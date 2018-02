V1 stort neer in Deest en zaait dood en verderf

DEEST - Het is 3 februari 1945 als het noodlot in Deest toeslaat. Een V1 die naar Antwerpen moet houdt er boven Deest mee op en stort neer, precies op het zusterklooster. Er vallen elf doden, zeven nonnen, een bejaarde die in het klooster woont en een moeder met twee kinderen.

Ook de materiële schade is groot: door de bom is een groot deel van het centrum van Deest verwoest. Van het klooster, de meisjesschool en de kapel is weinig meer over, ook andere beeldbepalende gebouwen als de kerk en het café hebben veel schade opgelopen en moeten worden gesloopt.

Drie leden van de familie Litjes, zij zijn omgekomen bij de V1 inslag

Vijf dagen later wordt Deest weer zwaar getroffen. Op 8 februari, rond twee uur ‘s middags stort een V1 neer op een boerderij in de Grotestraat, aan de rand van het rampgebied van 3 februari. In de boerderij zit ook een mess voor Britse officieren, zeven burgers komen om en drie Britse militairen. Het huis, de schuren en de jongensschool die naast het getroffen pand ligt zijn vernield.

Op het kerkhof is een gedenkteken voor de slachtoffers van de twee V1-rampen.

