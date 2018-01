Deel dit artikel:











Duitser uitgeleverd voor 'hamermoord' De politie houdt een passantenonderzoek in Winterswijk, 12 november. Foto: Omroep Gelderland

WINTERSWIJK - De Duitser die in november is aangehouden voor betrokkenheid bij de dood van een Winterswijker is aan Nederland uitgeleverd. Dat meldt de politie.