Verdachte Wageningse 'snoeimoord' weer voor rechter

WAGENINGEN - De 22-jarige man die ervan wordt verdacht een collega met een spade om het leven te hebben gebracht in Wageningen, moet deze woensdag opnieuw voor de rechter verschijnen.

De zaak wordt nu inhoudelijk behandeld. Bij een eerdere regiezitting werden al wel details bekend over de zaak. De verdachte was deelnemer aan een gemeentelijk leerwerkproject in de groenvoorziening. Hij zou zijn collega op 7 juni hebben aangevallen toen ze bezig waren met groenwerkzaamheden aan de Gruttoweide.

Met spade op het hoofd geslagen

Volgens de officier van justitie sloeg hij het 54-jarige slachtoffer uit Wageningen met een spade op het hoofd en bleef hij op het hoofd van de man inslaan en inhakken terwijl die bewusteloos op de grond lag. Diezelfde dag werd de verdachte aangehouden op de Mondriaanlaan.

Een getuige zag de dode en verminkte man liggen. Volgens hem 'leek het wel alsof hij een rode zakdoek over zijn hoofd had'. Toen hij goed keek, zag hij dat het bloed was. 'Afschuwelijk', reageerde de getuige destijds.

Het Openbaar Ministerie heeft de verdachte doodslag ten laste gelegd.

Niet te voorkomen

De verdachte, die al jaren bekend was bij de geestelijke gezondheidszorg, was aan de slag in een gemeentelijk werkervaringsproject. Onderzoekers van de Nijmeegse Radboud Universiteit, die dat in opdracht van de gemeente Wageningen onderzochten, komen tot de conclusie dat het drama niet voorkomen had kunnen worden.

Voor de medewerkers en begeleiders in het werkervaringsproject kwam het totaal onverwacht. Er waren geen signalen dat het slecht ging met de verdachte. Ook stond hij niet bekend als een agressieve man, maar als een wat teruggetrokken en stille man, die eerder zou weglopen dan de strijd zou aangaan.

Crisislab, onder leiding van onderzoeker Ira Helsloot, heeft geconcludeerd dat het incident compleet op zichzelf stond en dat er van tevoren geen aanleiding was om te denken dat er iets zou gebeuren. Meer informatie over dat onderzoek is hier te vinden.

