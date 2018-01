Weer strijd om verhuizing orka Morgan: 'Ze moet naar een plek waar meer ruimte is'

PUNTA BRAVA - Weer is er een strijd losgebarsten om de orka Morgan. Volgens de Stichting Free Morgan is het dier in 2011 'onder onjuiste voorwendselen' verhuisd van het Dolfinarium in Harderwijk naar Loro Parque op Tenerife. Dat betoogde de stichting deze dinsdag in een aangespannen rechtszaak tegen het verantwoordelijke ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

De orka werd op 23 juni 2010 uit de Waddenzee gered en naar het Dolfinarium gebracht. Vermoedelijk was ze verdwaald in de buurt van Schotland, en kreeg daarom in Harderwijk een Keltische meisjesnaam.

Terwijl Morgan herstelde werd de vraag gesteld of ze gezond genoeg zou zijn om terug de natuur in te gaan en of ze haar familie terug zou kunnen vinden, wat essentieel wordt geacht voor haar overlevingskansen. In december 2010 werd bekendgemaakt dat het onverantwoord zou zijn om Morgan in de vrije natuur uit te zetten.

Vrijheid terugkrijgen

Verschillende actiegroepen verenigd in de Orka Coalitie waren echter van mening dat het zoogdier wel degelijk terug de zee in zou kunnen en het recht had om haar vrijheid terug te krijgen. Dat leidde tot rechtszaken. Ook de landelijke politiek werd bij de kwestie betrokken.

Op 19 juni 2011 werd bekend dat het Dolfinarium een vergunning had aangevraagd - bij het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie - om het dier onder te brengen in het Spaanse dierenpark Loro Parque. Een paar maanden later, in november, verhuisde Morgan van Harderwijk naar Tenerife.

Ophef

Sindsdien is er enkele malen ophef ontstaan over de situatie van Morgan. Zo doken er beelden op van de orka die hard tegen de hekken van een bassin aanzwom en zichzelf wierp op het beton naast een bassin. Volgens de Stichting Free Morgan vertoonde het dier onnatuurlijk gedrag om 'te ontsnappen aan de agressie van andere orka's in de bassins'.

In 2016 publiceerde de Nijmeegse stichting ook een bijna 70 pagina's tellend rapport over Morgan. Hierin schreef ze dat de orka haar tanden steeds verder stuk bijt op de randen van haar betonnen zwemverblijf in Lora Parque. Ook zou het Spaanse dierenpark plannen hebben om met Morgan te fokken, terwijl ze alleen voor onderzoek gebruikt zou worden.

De achteruitgang van de tanden van Morgan sinds haar vertrek uit Harderwijk

Morgan is zwanger

Naar nu blijkt is het zoogdier zwanger. Daarmee zijn ook de voorwaarden geschonden in het certificaat waarin destijds de verhuizing is geregeld. Daarom moet het door het ministerie uitgegeven certificaat ingetrokken worden, betoogde advocaat Bodine Kloostra namens de stichting in de rechtbank.

'Uiteindelijk willen we dat Morgan naar een plek gaat waar meer ruimte is, zonder dat er misbruik wordt gemaakt van haar situatie', legt Kloostra uit aan Omroep Gelderland. 'We hebben zelfs al plekken op het oog, zoals Deltapark Neeltje Jans of een reservaat in Noorwegen.'

Wanneer de rechter precies uitspraak doet in de zaak, is niet bekend.

De Partij voor de Dieren dringt bij de Europese Commissie aan op sluiting van Loro Parque.

