Drinken achter de toog, burgemeester berispt kroegbaas Foto: pxhere

OLDEBROEK - Café Evie's Hoekie in Oldebroek is door burgemeester Adriaan Hoogendoorn op de vingers getikt. De kroeg moet zes maanden lang eerder dicht, omdat de uitbater herhaaldelijk is betrapt op niet nuchter achter de bar staan.

Ook houdt hij zich volgens Hoogendoorn niet aan de sluitingstijden. De eerste burger vermoedt verder dat jongeren onder de 18 er drank krijgen. Eind vorig jaar kreeg de exploitant van het café al eens een officiële waarschuwing, maar volgens de gemeente ging de kroegbaas afgelopen week weer in de fout. 'De politie ging er heen na een incident en toen constateerden agenten dat de uitbater gedronken had', legt woordvoerder Manon Kummer uit. De gemeente, politie en plaatselijke horeca in Oldebroek hebben afspraken gemaakt over 'veilig en verantwoord' uitgaan. Bezoekers die doordeweeks voor 1.00 uur binnen zijn en op zaterdag voor 0.00 uur mogen tot 3.00 uur blijven, maar alleen als horecaondernemers voldoen aan veiligheidseisen en verantwoord omgaan met het schenken van alcohol aan klanten. Geen druppel onder de 18 De politie garandeert voldoende politietoezicht tijdens de uitgaansuren. Exploitanten moeten er streng op toezien dat jongeren onder de 18 geen druppel drank krijgen. Hoogendoorn twijfelt sterk aan naleving van die bepaling door de caféhouder aan de Zuiderzeestraatweg in Oldebroek. De burgemeester draagt het café de komende zes maanden op op werkdagen de deuren te sluiten om 1.00 uur en op zaterdag om middernacht. Hij zegt: 'In het horecaconvenant is het gastheerschap van een ondernemer belangrijk. Ondernemer, politie en gemeente zorgen samen voor een veilige en verantwoorde horeca. Gemaakte afspraken moeten door de horecaondernemer wel worden nagekomen, want hij is in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor een goed verloop in zijn eigen zaak. Alleen op die manier houdt het horecaconvenant betekenis.' Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl