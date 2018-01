CDA Nijkerk is er vroeg bij: campagne afgetrapt

NIJKERK - Het CDA Nijkerk heeft de verkiezingscampagne afgetrapt in die plaats. Afgelopen zaterdag stelde lijsttrekker Joop van Ruler de eerste tien kandidaten van de lijst voor op het Plein.

Samen met de nummer twee van de lijst Cisca van Drie werd een aantal speerpunten uit het verkiezingsprogramma toegelicht. Het CDA pleit voor een WMO-ombudsman, beter onderhoud in de wijken en het handhaven van de bovengrondse parkeerplaatsen in de binnenstad.

Duurzaam, voordelig

De partij wil geen nieuw stadhuis bouwen, maar het huidige renoveren, want dat zou voordeliger en duurzamer zijn. Net zoals bij eerdere verkiezingen wil het CDA ook nu geen verhoging van de belastingen. Volgens Van Ruler een belofte die de partij in het verleden ook altijd waar heeft gemaakt.

De komende weken zal het CDA de wijken intrekken om daar met de bewoners in gesprek te gaan over onder meer hun wensen en ideeën. De bewoners worden daar vooraf nog over geïnformeerd met aankondigingen in diverse media en een flyer die in de directe omgeving van de standplaats wordt bezorgd.