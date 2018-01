5 miljoen euro witgewassen: 6 jaar cel geëist tegen fruithandelaar Apeldoorn

APELDOORN - Het Openbaar Ministerie heeft 6 jaar celstraf geëist tegen de 48-jarige Wim H. uit Apeldoorn. De fruithandelaar wordt ervan verdacht dat hij tussen 2007 en 2012 5 miljoen euro heeft witgewassen in een omvangrijke cocaïnehandel.

De zaak kwam aan het licht toen cocaïne werd gevonden in een lading ananassen. Deze kwam binnen via de haven van Antwerpen. De politie had eerder informatie gekregen over een drugstransport naar Apeldoorn. De lading werd gevolgd naar een bedrijfshal van de verdachte. Hier viel de politie binnen en werd met behulp van een drugshond de cocaïne ontdekt. De drugs die werden gevonden, hadden een straatwaarde van 47 miljoen euro.

Vervalsen van facturen

Uiteindelijk is niet aangetoond dat H. zelf ook daadwerkelijk bij de cocaïnesmokkel betrokken was, maar er bleek wel veel onduidelijkheid rond zijn financiën. Verder onderzoek leidde tot de verdenking van het witwassen van geld. De fruithandelaar zou dit onder anderen hebben gedaan door facturen te vervalsen en hij zou 954.000 euro contant hebben uitgegeven. Ruim negen keer meer dan op basis van zijn legale inkomen mogelijk was. Hij betaalde onder meer auto's contant en ook horloges en sieraden.

De zaak heeft twee dagen in beslag genomen in de rechtbank van Zutphen. Donderdag en vrijdag staat er nog een tweede verdachte in deze zaak voor de rechter. De uitspraak in de zaak van Wim H. is 26 februari.