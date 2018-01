Deel dit artikel:











School ontruimd vanwege 'ondefinieerbare lucht' Foto: Politie Nijmegen-Noord

NIJMEGEN - De brede school Aquamarijn in Nijmegen is dinsdagmiddag ontruimd omdat er een 'ondefinieerbare lucht' werd geroken. Nadat duidelijk was dat het niet om gas ging, konden de kinderen weer terug.

Zo'n 220 kinderen werden rond 13.30 uur uit de gebouwen gehaald, zegt directeur Arie Krijgsman. Daar zaten ook kinderen bij uit het kinderdagverblijf. 'Die lagen net te slapen. Er zaten ook baby's bij die in één ledikantje liggen. Ze zijn naar een gebouw buiten de school gebracht.' Een flinke operatie, maar de ontruiming verliep soepel. 'Binnen 3 minuten was het helemaal leeg', weet Krijgsman. 'In november hadden we nog een aangekondigde oefening gehouden. Het gaat om kwetsbare kinderen.' Rond 13.55 uur werd het sein 'veilig' gegeven. Netbeheerder Liander had vastgesteld dat er geen gaslek was. Er wordt nog onderzocht waardoor de vreemde geur is ontstaan. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl