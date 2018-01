Gerda Havertong leest kleuters voor in Burgers' Zoo

ARNHEM - Kleuters van de Arnhemse Basisschool Kunstrijk krijgen deze woensdag een bijzonder voorleesuitje. In het kader van het Nationale Voorleesontbijt mogen ze naar Burgers' Zoo. Daar gaat Gerda Havertong uit Epse - bekend van Sesamstraat - ze voorlezen uit 'Ssst! De tijger slaapt'.

Middenin de Bush bij de waterval vertelt ze het verhaal over de tijger die diep in slaap is, maar wel een beetje in de weg ligt voor de andere dieren. Kikker en alle andere dierenvrienden proberen zo zacht mogelijk te doen om de tijger niet wakker te maken.

Workshop tijger verzorgen

Om het verhaal nog spannender te maken voor de kinderen mogen ze ook nog naar de échte tijgers in het dierenpark. Daar krijgen ze een speciale workshop tijgerverzorging door de vaste dierverzorger van de Sumatraanse tijgers.

Volgens directrice Monique van der Meijde van Basisschool Kunstrijk zijn de kinderen al een tijdje bezig met het boek dat is uitgeroepen tot Prentenboek van het jaar 2018. Ze vindt het heel bijzonder dat de kinderen uitgenodigd zijn om naar het dierenpark te komen. 'Ter voorbereiding hebben we ook een paar afleveringen van Sesamstraat met ze gekeken. Want voor ons is Gerda Havertong een bekende Nederlander, maar de kinderen kenden haar nog niet.'

De school heeft het lezen hoog in het vaandel staan. Er wordt veel voorgelezen en ook ouders worden gestimuleerd dit te doen. 'We hebben ook contact met de VoorleesExpress. Dat is een groep vrijwilligers die thuis komen voorlezen als ouders dat zelf niet kunnen. Bijvoorbeeld omdat ze de Nederlandse taal niet goed machtig zijn', legt Van der Meijde uit.

Woordenschat

Volgens de directrice is het voorlezen belangrijk om de woordenschat te ontwikkelen. 'Het stimuleert de taalontwikkeling bij kinderen. Met nieuwe verhalen leer je ze nieuwe werelden kennen.'

Ook de illustratrice Britta Teckentrup die de tekeningen in het boek maakte, is er deze woensdag in Burgers' Zoo bij. Zij geeft de kinderen een tekenworkshop.

Overigens worden ook de kinderen van Basisschool Kunstrijk die niet mee gaan naar het dierenpark niet vergeten. Burgemeester Marcouch van Arnhem komt voorlezen voor de peuters, de jongste kleuters en groep 3.

Commissaris van de Koning

Commissaris van de Koning Clemens Cornielje las woensdag voor in de Daltonschool de Horst in Apeldoorn.

Foto: Yasemin Çegerek