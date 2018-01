ARNHEM - Wat doe je als je op de bus moet wachten? Op je smartphone kijken waarschijnlijk. In Ede wordt bij de bushalte op de kenniscampus een poging gedaan je ergens anders aan te laten denken. Door middel van kunst. Twee werken werden daar begin januari onthuld. Een busmuur en een bushuis.

Buskunst in Ede

De muur is van kunstenaar Barend van Hoek. Zijn zwarte tekening aan weerszijden van een muur met witte tegeltjes lijkt graffiti, maar is dat niet. De tekening is ingebakken in de tegeltjes. Centraal telkens een meer dan levensgroot meisje. Aan de ene kant loopt ze, alleen, met in de ene hand haar smartphone, in de andere een coffee-to-go. Een herkenbaar tijdsbeeld. Aan de andere kant blijkt koffie haar hersenen in beweging te zetten. En wij mogen een beetje mee in haar gedachten kijken.

Aan de andere kant van de weg staat een grijs betonnen huisje. Met ramen waardoor je niet naar binnen kunt kijken en een deur die niet opengaat. Maar de makers van Zeinstra van Gelderen Architecten hebben een kleine verrassing: een sleutelgat dat ons een kijkje in het bushuisje geeft. En daar zien we een knipoog naar het schilderij van de slaapkamer van Vincent van Gogh. Zonder kleur, in grijs beton. Dat wel.