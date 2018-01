Deel dit artikel:











Theaterweekend achter de schermen bij het Amphion

ARNHEM - Amphion directeur Charles Droste neemt Esther mee in de wereld van het theater. De technici komen al vroeg het decor opbouwen en zij wachten tot de voorstelling afgelopen is en pakken de boel weer in...

En hoe zit het met de sterallures van de Nederlandse acteurs? Volgens Charles valt het allemaal wel mee en nemen de meeste acteurs hun eigen maaltijd mee. De voorstelling van Hendrik Groen die in het Amphion speelde is komende tijd hier te zien. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl