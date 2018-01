Een 'sociaal' debat in Nijmegen

NIJMEGEN - FNV trapt de debatreeks Kies Sociaal af in Nijmegen. De vakbond organiseert debatavonden met thema's als werk, inkomen en zorg, omdat deze thema's volgens de bond belangrijker zijn dan ooit.

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen vindt daarom een debat plaats op basis van deze thema's. Lokale partijen zullen hierover met elkaar in gesprek gaan. De FNV roept kiezers op sociale keuzes te maken, voor echte banen en een menswaardige maatschappij.

FNV-voorzitter Han Busker: 'Onder meer in het streekvervoer hebben we gezien welke gevolgen aanbesteden kan hebben. Er wordt vaak gekeken naar de laagste prijs. Terwijl je veel meer naar andere factoren moet kijken. Bijvoorbeeld de arbeidsvoorwaarden van mensen, of de zekerheid van contracten. Aanbesteden moet je met een sociale bril op doen.'

Wanneer: Donderdag 25 januari 19:30

Waar: Maranathakerk, Steenbokstraat 86 in Nijmegen