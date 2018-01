KNVB wil elleboogstoot Matavz bestraffen met vier duels; Vitesse in beroep

ARNHEM - De KNVB heeft Vitesse een schikkingsvoorstel gedaan om spits Tim Matavz voor vijf wedstrijden te schorsen waarvan één voorwaardelijk.

Vitesse gaat in beroep. De zaak dient donderdag al. Matavz deelde in de thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen afgelopen zaterdag een elleboogstoot uit in het gezicht van verdediger Dumfries. De scheidsrechter ontging het incident, maar na bestudering van beelden wil de KNVB Matavz alsnog schorsen.

Het voorstel van de aanklager betaald voetbal is vijf duels waarvan één wedstrijd voorwaardelijk. Dat komt neer op vier duels waarin Vitesse de aanvaller uit Slovenië mogelijk kwijt is. De Arnhemse club gaat echter niet akkoord en noemt de straf 'buitenproportioneel'. Luc Castaignos zal de vervanger zijn van Matavz als die langdurig geschorst wordt.

De beroepszaak is donderdagavond op het complex van de KNVB in Zeist. In het duel met Heerenveen was er nog een ander incident waarbij Vitesse verdediger Matt Miazga dezelfde Dumfries in zijn kruis greep. De KNVB bestrafte dat niet waardoor de Amerikaan komende zaterdag gewoon kan spelen tegen PEC Zwolle.