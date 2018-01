Extra werken kunstenaar Ad Gerritsen in Museum Arnhem

ARNHEM - Museum Arnhem krijgt extra werken van Ad Gerritsen (1940-2015) in de collectie. De Arnhemse kunstenaar vervaardigde schilderijen, tekeningen, keramiek en beeldhouwwerken.

Het museum in Arnhem was al de grootste verzamelaar van zijn werk, maar ontvangt er nu nog twee grote schilderijen bij (Engeland, London uit 2006 en familie F. uit 2011), plus de gehele serie Dictators (gemengde techniek op papier, 2008).

De Gelderse kunsttempel (nu wegens verbouwing gesloten) heeft hiermee circa 120 werken van de figuratief werkende Gerritsen. Ook in Gemeentemuseum Den Haag en Museum Zutphen zijn na zijn dood werken van hem beland.