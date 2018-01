Boodschappenbus 'succes' in Wehl

Ongeveer vijftien mensen uit Wehl en Nieuw-Wehl maken maandelijks gebruik van de service die hen wordt aangeboden door Buurtplein en zorginstelling Elver. Deze unieke samenwerking zorgt ervoor dat iedereen die dat wil zelfstandig boodschappen kan doen bij de plaatselijke supermarkt.

Kijk hier naar de reportage: (de tekst loopt door onder de video)

'Alleen maar lovende geluiden'

Afgelopen jaar werd er gekeken of de boodschappenbus zou werken, en met succes volgens Jaap Oudshoorn, vrijwilliger bij Buurtplein. 'Ik hoor alleen maar lovende geluiden en het is geweldig wat de bus nu elke maand betekent voor de ouderen in Wehl. Eén: zij kunnen zelfstandig hun boodschappen doen en zelf bepalen wat ze in huis halen, twee: de bus heeft een hele belangrijke sociale functie.'

Tijdens het boodschappen doen, wordt er ook een bakje koffie genuttigd, gratis verstrekt door de supermarkt. Een dame op leeftijd zit glimlachend op haar rollator. 'Geweldig dit, ik doe vanaf het begin al mee en ik kom nu tenminste nog ergens. Alleen jammer dat ze geen zoetjes hebben voor de koffie.'

Afhankelijk van anderen

Vrijwilligersorganisatie Buurtplein wil de bus wekelijks laten rondrijden door beide kernen in de Achterhoek, maar is daarin wel afhankelijk van verschillende partijen. Oudshoorn: 'Voor zorginstelling Elver moet het natuurlijk wel mogelijk zijn om de bus wekelijks te missen, maar overdag staan ze vaak op de parkeerplaats. Daar moeten we wel uitkomen. Verder vereist het extra chauffeurs en vrijwilligers.'

Aan de chauffeuse van deze dag ligt het niet, Anja Eugelink zit met een brede glimlach achter het stuur. 'Dit is toch superleuk om zo een lach op al die gezichten te toveren.'