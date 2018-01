A1 weer open na ongeluk

APELDOORN - Op de A1 richting Hengelo zijn dinsdagmiddag ter hoogte van Voorst meerdere auto's op elkaar gebotst. Twee rijstroken waren daardoor afgesloten.

Het verkeer richting Apeldoorn werd bij Barneveld omgeleid via de A30, A12 en A50. Tussen Apeldoorn-Zuid en Voorst stond volgens de ANWB 6 kilometer file. Rond 15.00 uur was de weg weer vrij.

Hoe het ongeval kon gebeuren, is niet bekend. Ook is niet duidelijk of er gewonden zijn gevallen.