'Van een grafbeeld blijf je af'; 500 euro beloning voor terugbrengen gestolen beeldje

Zaterdag ontdekte Jacqueline samen met haar man Roy van Reem dat het beeldje van een engel was verdwenen van het graf van haar moeder. Dat riep gemengde gevoelens op. 'Aan de ene kant boosheid en aan de andere kant ook wel verdriet, want het is eigenlijk heel frustrerend: dit is de plek van mijn moeder. Je denkt hier veilig spulletjes neer te kunnen zetten. Blijkbaar kan dat toch niet.'

Foto: Jacqueline Jansen

Symbool van liefde

Het beeldje kost hooguit een tientje in de winkel, maar levert nu dus 500 euro op als het terugbezorgd wordt. Roy legt uit waarom hij die beloning op Facebook heeft gezet: 'Omdat het voor ons heel veel waard is. Het is een symbool van liefde. Dat ding moet gewoon terug op het graf van mijn schoonmoeder. En ik denk dat je mensen motiveert als je er een beloning aan vast hangt.'

Camerabeelden

Een woordvoerder van de begraafplaats laat weten dat er overal camera's hangen. Zodra de aangifte er is, kan er eventueel naar de beelden gekeken worden. Er is voor zover hij weet van andere graven niets gestolen. De vraag is waarom deze dan wel? Jacqueline: 'Het is helemaal geen bijzonder engeltje, maar voor ons is het fijn om het erbij te zetten.'