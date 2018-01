Deel dit artikel:











Bijzondere ontdekking in drie exemplaren Mein Kampf Foto: Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945

GROESBEEK - Het Nationaal Bevrijdingsmuseum in Groesbeek heeft een bijzondere ontdekking gedaan in drie Nederlandse exemplaren van Adolf Hitler's Mein Kampf. In de edities werden Duitse tekstfragmenten aangetroffen van een door de nazi's verboden boek van de antifascistische schrijver Thomas Mann. Hoe de teksten in de boeken zijn beland, wordt nog onderzocht.

Conservator Rense Havinga stuitte per toeval op de tekstfragmenten. Hij kreeg een exemplaar van Mijn Kamp binnen met een kapotte rug. Door de scheur was een strookje Duitse tekst te zien. Havinga ontdekte dat het een passage was uit de roman Buddenbrooks van Mann, wiens werken verboden waren door de nazi's. De conservator onderzocht ook andere edities van Mein Kampf van het Nationaal Bevrijdingsmuseum. Hij ontdekte in nog twee edities passages van Buddenbrooks in de rug. Bindmateriaal Vanwege een gebrek aan karton werden er tijdens de oorlog voor het lijmen van de rug van boeken vaak stroken oud papier gebruikt. Omdat de boekbinderij met een stapel onverkoopbare Buddenbrooks bleef zitten, heeft hij de gecensureerde boeken mogelijk gebruikt als bindmateriaal. Het is ook mogelijk dat het boek bewust is gebruikt als een kleine daad van verzet tegen de censuur. Censuur Mann was een fanatieke tegenstander van het fascisme. In 1936 vluchtte hij uit Duitsland. In ballingschap bracht hij in Nijmegen Das Problem der Freiheit uit. De nationaalsocialisten verboden alle boeken van Mann, waaronder de in 1901 gepubliceerde roman Buddenbrooks. De drie Nederlandse exemplaren van Mein Kampf zijn sinds deze dinsdag tijdelijk te zien in het museum. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl