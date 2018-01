Achilles-vrouwen zetten streep onder financiële perikelen: 'We willen gewoon voetballen'

GROESBEEK - Het is een seizoen van uitersten voor de vrouwen van Achilles'29. De Groesbeekse club heeft maanden financiële problemen gehad en is begin januari failliet verklaard. Tegelijkertijd zijn de Achilles'29-vrouwen bezig aan een ijzersterk seizoen en maken ze zelfs kans om aan het einde van het reguliere seizoen uit te komen in de zogenoemde kampioenspoule.

'Het is inderdaad niet bepaald rustig geweest dit seizoen', bevestigt aanvoerder Yvette Derks (24) in aanloop naar de wedstrijd vrijdag thuis tegen FC Twente. Om eraan toe te voegen: 'Maar dan wel vooral op clubgebied. Binnen ons team is het allesbehalve onrustig. Op het veld trekken we ons er niets van aan.'

'Bij ons team draait het echt alleen om het voetbal', vult teamgenoot Joy Kersten (17) aan. 'Natuurlijk praten we met elkaar over alle perikelen. Over hoe het verder moet met de club. En of het allemaal wel goed gaat komen. Maar iedereen denkt in eerste instantie aan voetbal. Dat is het belangrijkste, en niet al die problemen.'

Financiële problemen

Joy refereert aan de financiële problemen die de club al minimaal een jaar bezighouden. Het herenteam van Achilles'29 degradeerde afgelopen seizoen uit de Eerste Divisie. Deze teruggang had grote financiële gevolgen voor de Groesbekers. Het herenteam kreeg een aantal keer zelfs geen salaris uitbetaald.

En ook de dames ontkwamen niet aan de perikelen. Zo werden de onkosten enige tijd niet vergoed. Die financiële problemen resulteerden begin januari zelfs in het faillissement van Achilles'29. Dit faillissement ging alleen over de besloten vennootschap, waar het eerste elftal en beloftenteam onder vallen. De dames (en jeugdteams) vielen hier niet onder.

Twijfels en onzekerheid

'Ook bij ons waren er twijfels en onzekerheid. Konden we op dit niveau blijven voetballen? En wat gaan we doen als de club omvalt?', vertelt Yvette. 'We praatten er wel over in het team, maar namen die perikelen niet mee naar het veld', voegt Joy toe. 'Iedereen dacht: dat geld komt wel, en anders maar niet. We wilden gewoon voetballen.'

In een speciaal ingelaste bijeenkomst werd afgelopen vrijdag de situatie aan de ouders uitgelegd. Hier werd ook duidelijk dat de speelsters het seizoen gewoon afmaken bij de club. In de hoop iets moois neer te zetten.

Kampioenspoule

Want daar is het team van trainer Robert de Pauw wel mee bezig. Onder meer door een verrassende zege (1-2) op PSV staat Achilles'29 na twaalf wedstrijden op plek zes in de eredivisie. De Groesbekers hebben evenveel punten als ADO Den Haag (tien duels gespeeld), PSV (elf duels gespeeld) en sc Heerenveen (heeft een beter doelsaldo).

De nummers één tot en met vijf spelen aan het einde van de reguliere competitie wedstrijden tegen elkaar in de zogenoemde kampioenspoule. De winnaar van deze poule kroont zich tot kampioen van Nederland. Achilles'29 moet in de resterende vier duels dus nog in ieder geval één plek stijgen. En dat kan, volgens Yvette en Joy.

'Streep eronder'

Joy: 'We zijn hierdoor echt wel boven ons uitgestegen. We bleven hard trainen en lieten op het veld niets merken. Bij het mannenteam zag je dat de prestaties wel minder werden. Maar bij ons niet. Juist het tegenovergestelde.'

Yvette: 'Wij zetten ons beste beentje voor, of misschien juist wel een extra beentje. We hebben er nu ook een streep ondergezet. Natuurlijk kunnen we er alles van vinden, maar dat heeft toch geen zin. We moeten door, ook omdat we vrijdag alweer tegen FC Twente spelen. Het is voor ons een afgesloten hoofdstuk.'

Competitiewedstrijden

De Achilles'29-vrouwen spelen vrijdag om 19.30 uur in Groesbeek tegen FC Twente. Daarna staan nog uitwedstrijden gepland tegen VV Alkmaar (2 februari), ADO Den Haag (9 februari) en PEC Zwolle (23 februari).

Zie ook: