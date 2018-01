Andrew Driver wekenlang uitgeschakeld bij zwalkend De Graafschap

DOETINCHEM - Andrew Driver zit voorlopig in de lappenmand bij De Graafschap met een knieblessure. De Engelsman raakte vrijdag tegen Jong PSV geblesseerd en kan mogelijk tot april niet spelen.

De 30-jarige linksback heeft een scheurtje opgelopen in de kniepees en is naar verwachting zes tot acht weken uitgeschakeld. Voor De Graafschap een fikse aderlating, want ook Anthony van den Hurk en Elvio van Overbeek zijn al geblesseerd, hoewel Van den Hurk naar verwachting snel weer kan aansluiten.

Foto onder: het uitvallen van Driver

Teleurstellend

De Graafschap kan zich momenteel weinig tegenslag veroorloven. De club uit Doetinchem pakte uit de laatste vijf wedstrijden slechts één punt en staat teleurstellend negende. Nog altijd een positie die aan het eind van de competitie recht geeft op het spelen van play-offs, maar de lat ligt hoger. Doelstelling is een plek bij de eerste vijf waardoor de Achterhoekers de eerste ronde in de nacompetitie zouden mogen overslaan.

Hofstede (links) hier met voorzitter Martin Mos

'Snel omdraaien'

'We moeten het heel snel gaan omdraaien en punten gaan pakken', zegt technisch manager Peter Hofstede dinsdag over de situatie. 'De wisselvalligheid en ook defensieve kwetsbaarheid moet er uit. Je verliest nu drie keer achter elkaar met 3-2. Het is raar, want we hadden hiervoor juist een hele goede periode. Natuurlijk, je evalueert zelfs elke dag waar het aan ligt en hoe het beter kan.'

Onvrede

Henk de Jong, die vorige week zijn contract verlengde met een jaar, repte na het zure verlies vrijdag tegen Jong PSV in blessuretijd over 'kleine ergernissen' in de groep. Irritaties die na de nederlaag bij Cambuur Leeuwarden aan de oppervlakte waren gekomen. 'Ik heb ze bij elkaar gezet, want je merkte dat er wat onvrede was. Nou, dat wil ik er uit hebben. Wat zullen we nou beleven. Het is uitgesproken en ik vond dat je ook een heel ander De Graafschap zag dan tegen Telstar en Cambuur. We hebben er namelijk wel alles aan gedaan en echt ongelukkig verloren', aldus De Jong vrijdagavond.

Impasse met Ndukwu

Om het tij te keren wil De Graafschap zich nog versterken. De clubleiding heeft daar nog een week de tijd voor. Frank Olijve werd gehaald als ervaren middenvelder, maar Hofstede zoekt ook al geruime tijd naar een (linker)vleugelspits. Gehoopt wordt nog altijd op de huur van de 19-jarige Layton Ndukwu van het tweede team van Leicester City. 'Ze lijken het niet te willen doorzetten. Het zit in een impasse. Maar we hebben nog tot 31 januari. Ondertussen kijken we ook verder, maar er is niets concreet', meldt Hofstede.

Vrijdag treft De Graafschap in Maastricht MVV, een tegenstander waar de Superboeren het vaak lastig mee hebben. MVV heeft drie punten minder en is dus een concurrent voor het bereiken van de play-offs.