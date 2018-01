150 jaar oude boom wordt gekapt

ELSPEET - Een 150 jaar oude boom aan de Krommeweg in Elspeet moet worden gekapt. Omwonenden vinden het zonde, maar volgens de gemeente kan het niet anders.

'Het gaat de gemeente Nunspeet ook aan het hart, maar de boom is dusdanig aangetast door zwam, dat hij een gevaar voor de omgeving gaat vormen', zegt persvoorlichter Wob Meijering.

Niet meer te redden

Een extern deskundige heeft ook nog naar de boom gekeken en kwam tot dezelfde conclusie. 'Helaas is deze boom niet meer te redden.' Naar verwachting zal de boom in februari worden gekapt. Er komt een nieuwe voor in de plaats.

Dries Vlijm en Christien Mouw uit het dorp vinden het vooral jammer dat het aangezicht van Elspeet hierdoor deels verdwijnt. 'De bomen vormen, met nog meer elementen, toch het hart van Elspeet. De bezieling om precies te zijn', legt Christien uit. 'Ik hoop dat de gemeente Nunspeet een boom terug poot die al wat jaren meegaat en geen boompje die je zo voorbij loopt.'