Politie waarschuwt voor oplichter: 'Laat hem niet binnen' Foto: politie

NIJMEGEN - In de Nijmeegse wijk Hatert is een oplichter actief die met een smoes huizen probeert binnen te komen. Afgelopen week kreeg de politie meerdere meldingen binnen over een verdacht persoon.

De nog onbekende man doet zich onder meer voor als glazenwasser of medewerker van de Postcode Loterij. Eenmaal binnen zou hij uitkijken naar waardevolle spullen. De oplichter is lichtgetint, 40-50 jaar oud en 1.70-1.80 meter lang. Hij heeft kort zwart haar en een normaal tot gezet postuur. 'Laat hem niet binnen!', waarschuwt de politie. Tips zijn welkom op 0900-8844. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl