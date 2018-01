Deel dit artikel:











Hoe zat dat eigenlijk, vier jaar geleden? Foto: Wikipedia

TIEL - Met de verkiezingen voor de deur kan het politieke landschap straks flink worden opgeschud. Nieuwe partijen doen hun intrede, kleine partijen worden groot en grote partijen gemarginaliseerd. Of misschien blijft alles wel zoals het was. Hoe zat dat in de Betuwe vier jaar geleden? RegioTV Tiel zette het op een rijtje.

De lokale nieuwszender greep terug in de archieven en haalde cijfers op van de gemeenten Tiel, Buren en Neder-Betuwe: opkomstpercentages, totaal aantal stemmen, procentueel aantal stemmen en het totale aantal zetels. Zo kan straks, na de verkiezingen, gemakkelijk de balans worden opgemaakt. Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 zag het er in de gemeente Neder-Betuwe als volgt uit: Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 zag het er in de gemeente Tiel als volgt uit: Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 zag het er in de gemeente Buren als volgt uit: Kijk voor meer informatie ook op de pagina van RegioTV Tiel Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl