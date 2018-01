Buurt laat lekkende vuilnisbelt onderzoeken: 'Geen vertrouwen in gemeente'

Inwoners van het dorp zeggen dat er 'allemaal giftige blauwe en lichtbruine rotzooi' uit de vuilstort loopt. Ze geloven niet 'dat er niets aan de hand is', zoals de gemeente beweert na een controle.

Geen vertrouwen in gemeente

Hun advocaat Simon Blasweiler is sinds maandag op zoek naar 'een onafhankelijk onderzoeksbureau van gewicht' om gedegen onderzoek te doen naar de klachten over lekkend gif uit de oude vuilstortplaats.

Blasweiler schakelt namens de buurtbewoners een deskundig bureau in omdat zij geen enkel vertrouwen hebben in de gemeente en provincie. Zo zou er geen onderzoek ter plaatse zijn verricht. 'Er is een mannetje van de gemeente gezien, die van afstand een controle uitvoerde. Dat is alles', zegt de advocaat.

Omroep Gelderland bezocht eerder met Simon Blasweiler de vuilnisbelt (tekst gaat verder onder de video):

Gemeente: geen gevaar

Wethouder Vreugdenhil liet de gemeenteraad eerder in een memo weten dat er volgens haar geen noemenswaardige schade is. Wel zou de dikte van de deklaag zijn aangetast. Dit veroorzaakt geen gevaar, maar wordt wel hersteld.

'De Bult' in de Wekeromse Eng aan de Edeseweg is een oude vuilstortplaats, die ligt op de overgang van de Veluwe naar de Vallei, tussen de Hoge Veluwe en Ede in.

