Ulft krijgt driedaags hemelvaartfestival

ULFT - De festivals Festivaart en Coverland in Ulft worden dit jaar aan elkaar gekoppeld door een extra dag. Op die manier smelten ze samen tot een nieuw driedaags festival, genaamd de Hemelvaartfeesten.

'We wilden naar een driedaags festival omdat we wat aansluiting misten tussen de beide doelgroepen van Festivaart en Coverland', zegt organisator Gijs Haccou.

Festivaart is op donderdag 10 mei en Coverland op zaterdag 12 mei. Op vrijdag treden acts op die een brug moeten zijn tussen de oudere en jongere generaties. 'We programmeren dus ook voor alle leeftijden. De bands die bevestigd zijn, zijn Boh Foi Toch en Bökkers, Paul Elstak, Boogie Nights en Jebroer. Daarmee laten we zien wat voor publiek we willen, namelijk van een jaar of 12 tot een jaar of 85', legt Haccou uit.

Bekijk de reportage van REGIO8 (tekst gaat verder onder de video):

Door langzaam gedurende de jaren de namen Festivaart en Coverland los te laten en in te zetten op Hemelvaartfeesten wil de organisatie een eigen identiteit creëren. Dat betekent ook een huisstijl wat betreft de aankleding.

De vernieuwingen hoeven volgens de organisator niet te leiden tot een flinke explosie in het aantal bezoekers. 'Als we naar elke dag vijf- á zesduizend bezoekers groeien, zou dat perfect voor ons zijn. Het intieme kunnen we dan waarborgen. We hoeven er geen megalomaan festival van te maken.'