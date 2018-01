Bernhard ten Brinke: 'Ik wil de Dakar winnen'

Ten Brinke reed voor het eerst voor het fabrieksteam van Toyota. 'Je merkt dat alles dan op en top geregeld is.' De eerste paar dagen waren wennen voor de coureur. 'Ik kende mijn navigator niet. Hij gaf me aanwijzingen in het Engels en daar moet je toch aan wennen. Daarnaast had ik maar 400 kilometer met deze auto gereden. Mijn collega die in dezelfde auto reed, had er 4000 gereden voor de rally begon.'

Naarmate de rally vorderde werden hij, zijn navigator en de auto echt een team. Dat resulteerde in een stukje geschiedenis. Als eerste Nederlander won hij een etappe bij de auto's. 'Echt geweldig. Heel bijzonder.'

In zicht van de haven gestrand

Ten Brinke had zelfs zicht op het podium. Tot 200 kilometer voor de finish leek alles goed. 'Tot we op een lang recht stuk reden en we bij 190 kilometer een enorme knal hoorden.' Het bleek een technisch probleem. Ten Brinke kon de rally niet finishen.

'Toen ik de triangel die ik bij me heb achter de auto heb gezet om andere coureurs te waarschuwen toen kwamen de tranen,' vertelt hij. 'Maar toen dacht ik: waarom? We hebben de finish dan wel niet gehaald, maar we hebben alles uit de auto gehaald wat we konden.

Hoe nu verder?

Hoe de toekomst eruitziet voor Ten Brinke is nog niet duidelijk. 'Achter de schermen wordt er al druk gepraat. Ik heb in ieder geval een visitekaartje afgegeven en ik wil maar één ding: de Dakar winnen.'

