Opvanglocatie asielzoekers Vredenburg blijft nog vijf jaar

ARNHEM - De opvang voor asielzoekers in de Arnhemse wijk Vredenburg mag nog vijf jaar op die locatie blijven. Het college van burgemeester en wethouders heeft dat besloten op verzoek van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA).

Sinds februari 2013 is aan de Groningensingel 1225 een zogenoemde Proces Opvanglocatie gevestigd. Daar worden asielzoekers opgevangen die in de eerste fase van de asielprocedure zitten. De verblijfsduur op deze locatie is een paar weken, daarna verhuizen de asielzoekers naar een azc.



De betrokken partijen zijn tevreden over het verloop van de opvang op de locatie in Arnhem-Zuid. Daarom vonden zij een verlenging op die plek wenselijk. De school voor asielkinderen op deze plek heeft maandag het predicaat 'Excellent' gekregen. Het wijkteam verzoekt wijkbewoners met vragen over de asiellocatie contact op te nemen.