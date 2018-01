Fikse beloning voor gouden tip autobranden Culemborg

CULEMBORG - Een beloning van 20.000 euro moet een einde maken aan de vele autobranden die Culemborg al jaren teisteren. Sinds 2015 zijn daar meer dan 70 auto's in vlammen opgegaan. De politie doet er alles aan om de daders op te sporen, maar tot aanhoudingen heeft dat nog niet geleid.

'Het is moeilijk om dit soort zaken op te lossen', zegt teamchef Erik Bomhof van de politie. 'Door de branden gaat veel bewijsmateriaal verloren.' En juist daarom is de hulp van de Culemborgers zelf zo belangrijk. Maar tot nu toe zijn de inwoners volgens de politie terughoudend in het geven van informatie. 'Mogelijk dat mensen elkaar niet willen verraden of dat ze bang zijn voor represailles.' Met de beloning hoopt de politie twijfelaars te overtuigen om toch met informatie naar buiten te komen.

De beloning wordt grotendeels betaald door de gemeente Culemborg. Die draagt 12.000 euro bij. De overige 8000 euro wordt door het OM opgehoest. 'Hoe hoger de beloning, hoe groter de kans dat we iemand over de streep trekken om toch iets te vertellen tegen de politie', reageert burgemeester Van Grootheest. De autobranden hebben volgens de burgemeester een grote impact. 'Ze leiden tot gevoelens van onveiligheid en boosheid onder de inwoners.' Hij vindt het dan ook belangrijk dat de zaak wordt opgelost. 'Maar daarvoor hebben we informatie uit de samenleving nodig.'

Daders waarschijnlijk uit Culemborg

Op basis van het onderzoek zegt de politie te vermoeden dat het om een groep daders gaat die waarschijnlijk uit Culemborg zelf komt. Zo'n acht tot tien rechercheurs zijn fulltime met het onderzoek bezig. Eind vorig jaar is een speciaal telefoonnummer in het leven geroepen voor mensen die informatie over de daders van de autobranden hebben. Zij kunnen dit anoniem melden. Bellers worden in contact gebracht met het Team Criminele Inlichtingen (TCI) van de politie. Er is inmiddels met dat nummer gebeld, bevestigt politie-teamchef Bomhof. Maar inhoudelijk kan hij daar op dit moment niet op ingaan.

Ook Opsporing Verzocht (dinsdagavond) en Bureau GLD (woensdagavond) besteden deze week aandacht aan de autobranden in Culemborg. De politie hoopt op die manier meer informatie te krijgen over een jerrycan die is achtergebleven bij een van de autobranden. En ook is de politie op zoek naar de bestuurder van een witte bestelbus.