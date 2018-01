Hardleerse boeven vallen door de mand dankzij bevroren kip

ERMELO - Twee hardleerse winkeldieven zijn maandag door de mand gevallen dankzij een bevroren kip. Dat schrijft wijkagent Jelle van Heerikhuize op zijn Twitterpagina.

Van Heerikhuize zag 's middags met een collega twee bekende winkeldieven uit Harderwijk uit de trein stappen op station Ermelo. Omdat de agent het tweetal herkende, hield hij ze een tijdje in de gaten. De twee dieven waren in de tussentijd de Stationsstraat ingelopen en kwamen 20 minuten later weer terug op het station.

Van Heerikhuize hield het tweetal aan en keek in hun zwarte rugtas. Deze bleek vol te zitten met diverse levensmiddelen waaronder Noorse zalm, een fles wasmiddel en een bevroren kip. Een van de dieven zei dat hij al die spullen al een week lang in zijn tas had zitten. Maar wat bleek: 'De kip was kei-en keihard bevroren', aldus de wijkagent op Twitter.

Spullen van Aldi

Na een snelle rondvraag in een buurtwhatsapp voor lokale ondernemers bleek dat een aantal spullen afkomstig zijn van de Aldi, ook gelegen aan de Stationsstraat. Het tweetal zit nu vast en het onderzoek naar de diefstal loopt nog.

Beide mannen waren op 5 januari ook al aangehouden voor diefstallen in de Zeeman en in de Lidl, ook aan de Stationsstraat in Ermelo. De bevroren kip is inmiddels teruggebracht naar de Aldi.