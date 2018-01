Montessori College Nijmegen zet insecten op het menu

NIJMEGEN - De leerlingen van het Montessori College Nijmegen gaan aan de insecten. Tenminste, als het aan de school ligt. Ze hebben er duurzaamheid hoog in het vaandel staan en onder het motto jong geleerd is oud gedaan komen er nu insecten op het menu van de schoolkantine.

Dat insecteneten de toekomst is, weten we nu wel. Maar die 'toekomstmakers', de kinderen van nu, moeten daar als eersten van worden overtuigd, vinden ze bij het Montessori College in Nijmegen.

'Leerlingen vinden duurzaamheid een leuk en belangrijk thema, in tegenstelling tot wat wij volwassenen vaak denken. Ze vinden het belangrijk om betekenisvol voor de wereld te zijn. Daarnaast zijn ze ook veel bezig met hun eigen gezondheid. Insecten eten, haakt aan voeding en de impact van het produceren van voeding op het milieu', legt rector Berni Drop uit.

Nieke Hoitink sprak op Radio Gelderland met directeur Sjef Martens van het Montessori College:

'Instapmodel'

Deze dinsdag krijgen de leerlingen daarom eerst les over het eten van insecten en daarna kunnen ze in de pauze de proef op de som nemen. De hapjes zijn dan nog gratis te proeven. Daarna worden ze toegevoegd aan het assortiment van de kantine. Het gaat om een relatief makkelijk 'instapmodel' als het gaat om insectensnacks: gezondheidsrepen. 'De insecten kun je niet zien zitten en er zitten verder allemaal andere dingen in, zoals abrikozen en krenten', vertelt Drop.

De repen zijn een innovatief product van het Nijmeegs bedrijf Jimini's. Evelien Donkers is er als levensmiddelen technoloog en diëtist aan verbonden. Zij deed voor haar masterscriptie onderzoek naar het imago van insecten als voeding. 'Het is belangrijk dat je mensen de juiste informatie geeft om ze op basis daarvan zelf een keuze te laten maken. Simpelweg een advies geven, werkt niet.'