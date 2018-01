Deel dit artikel:











Veel mensen zien man in Radboudumc van derde verdieping springen Foto: ANP

NIJMEGEN - Een man is maandagmiddag in het Radboudumc in Nijmegen van de derde verdieping gesprongen. Veel mensen in het ziekenhuis hebben het zien gebeuren, meldt het ziekenhuis. De man wordt op dit moment aan zijn verwondingen behandeld in het Radboudumc.

Het ziekenhuis spreekt van een 'tragisch voorval', dat rond 14.45 uur plaatsvond. Getuigen zijn voor zover mogelijk direct intern opgevangen door het bedrijfsopvangteam, zegt een woordvoerster. Medewerkers die nog hulp nodig hebben, kunnen contact opnemen met het bedrijfsopvangteam of Slachtofferhulp Nederland. Patiënten en bezoekers kunnen zich ook bij die laatste instantie melden als ze daar behoefte aan hebben. Het telefoonnummer is 0900-0101. De woordvoerster wil om privacyredenen niets zeggen over de achtergrond van de man. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl

Zit u zelf met vragen rond zelfdoding? Bel dan met 113 Zelfmoordpreventie (0900-0113) of chat met een medewerker op www.113.nl