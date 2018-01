NEC niet akkoord met schorsing Romeny

NIJMEGEN - NEC gaat niet akkoord met de schorsing voor Ole Romeny.

Het 17-jarige talent kreeg vrijdag bij zijn debuut als invaller uit tegen Almere City een rode kaart. Hij ging nogal onbesuisd een duel in en raakte daarbij een tegenstander. De aanklager van de KNVB heeft een voorstel gedaan voor een schorsing van één wedstrijd en één voorwaardelijk, maar NEC gaat daartegen in beroep.

Ole Romeny werd in de winterstop toegevoegd aan de selectie. Hij mocht mee op trainingskamp naar Estepona en maakte daar een uitstekende indruk. De aanvaller zat tegen Go Ahead Eagles en FC Oss al op de bank en in Almere kreeg hij zijn eerste officiële speelminuten.