Veteraan maakt vrolijke beelden als hij niet kan slapen: 'Op ellende zit niemand te wachten'

Hij heeft er ('gelukkig' zegt hij zelf) geen hele heftige oorlog meegemaakt, maar vaak kan hij toch niet slapen als hij denkt aan de tijd daar. 'Ik was 19, maar kreeg wel een heel regiment jongens onder mijn hoede. Ik ben zo blij dat ik al die jongens heelhuids heb thuis gebracht.'

In zo'n slapeloze nacht is hij vaak te vinden in zijn atelier bij zijn huis in Doesburg. Hij kan er zijn herinneringen en angsten kwijt. 'Mijn grootste angst was indertijd dat ik naar die ouders zou moeten om slecht nieuws te brengen.'

De tekst gaat verder onder de reportage

Schouders eronder

Bij thuiskomst op Schiphol waren zijn ouders, natuurlijk, dolblij om hem weer te zien. Ruimte voor zijn gevoelens van onvrede was er echter niet. 'Ik vond dat we de Papoea's in de steek hadden gelaten, maar hier in Nederland vond iedereen dat je niet moest mopperen. Het was de tijd van de wederopbouw. Dus iedereen moest z'n schouders eronder zetten.'

Geïnspireerd door de Papoea's wilde hij zelf ook kunst maken, maar dat vond zijn vader geen goed idee. 'Daar verdien je niks mee, vond hij. Dus ging ik aan de slag in de horecazaak van m'n ouders.'

Pas jaren later kwam de kunst terug in zijn leven. Hij kan er nu zijn ziel en zaligheid in kwijt. En het zijn eigenlijk ook geen verdrietige beelden die hij maakt. 'Ik denk dat het komt om de zorgen om die jongens indertijd. Op ellende zit niemand te wachten. Dus maak ik dit.' En dat zijn vrolijke beelden.

Dezelfde golflengte

En ook het contact met andere veteranen/kunstenaars bij de expositie is heel belangrijk voor Drijver. 'Je zit op dezelfde golflengte en hoeft niks uit te leggen. Dat is heel belangrijk voor me.'

Jaren later kwam hij op een reünie een van 'zijn' jongens weer tegen. Die omhelsde Ben en vertelde aan diens vrouw dat hij zich zo veilig had gevoeld bij Ben. 'Die politionele acties in het gebied waar wij zaten, daar is iedereen heelhuis uitgekomen. Maar je kon natuurlijk zomaar gewond raken door een rondvliegende kogel. Dat zo'n jongen zich veilig bij me voelde, is mij meer waard dan welke medaille ook.'

Woensdag 24 januari wordt de tentoonstelling geopend door majoor Marco Kroon, drager van de Militaire Willems-Orde . Vanaf 25 januari is de expositie voor iedereen te bezoeken.