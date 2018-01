Flinke vertraging op A2; weg weer vrij

BEESD - Door een ongeluk is er een flinke vertraging geweest op de A2 tussen de knooppunten Everdingen en Deil. De ANWB had daarvoor een omleiding ingesteld.

Om 16.30 uur was er een vertraging van 53 minuten over een lengte van 14 kilometer, zegt de ANWB. Rond 17:30 stond er nog een file van 19 minuten over een lengte van 11 kilometer. Ook op de N484 tussen Schoonrewoerd in de richting van Leerdam staat file.

De rechterrijstrook is lange tijd afgesloten geweest. Volgens wijkagent Erwin van Dalen ging het om een kop-staart botsing en zijn er verder geen gewonden gevallen.