Boswachter zet elke maand een dier in de spotlights

Een Dier van de Maand. Ook elke maand online te zien via de social media van het natuurplatfrom Buitengewoon van Omroep Gelderland.

Vanaf volgende maand kunnen bezoekers terecht in het informatiecentrum van Staatbosbheer, dat deel uitmaakt van De Bastei, een nieuw centrum voor natuur en cultuurhistorie.

(tekst gaat verder onder de video)

Niet poepen en drie oogleden

Het gebouw is gebouwd rondom een eeuwenoude verdedigingstoren. Het rijksmonument aan de Waalkade maakte deel uit van de vestingwerken van Nijmegen.

De expositie rond het Dier van de Maand in de Bastei leert je allerlei bijzondere dingen over dieren die je waarschijnlijk nog niet wist. Bijvoorbeeld dat er in de natuur naast de stad een beest leeft dat steentjes eet om zijn eten te kunnen verteren en een ander dat helemaal niet poept. En het kan nog gekker: je maakt ook kennis met dieren met drie oogleden en met blauw bloed.