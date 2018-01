Zaltbommel gaat unieke stadswallen opknappen

ZALTBOMMEL - De gemeente Zaltbommel gaat de stadswallen flink opknappen.

Normaal gesproken vormen muren de wallen van een stad, maar in Zaltbommel is dat anders. De zeven bolwerken zijn stadsparken en dat is uniek. Het Oranje Bolwerk en het Lage Singelbolwerk zijn als eerste aan de beurt. Het project gaat in totaal ongeveer tien jaar duren. Het is de bedoeling om de bolwerken weer terug te brengen in de staat zoals ze oorspronkelijk waren bedoeld, toen ze in de negentiende eeuw werden ontworpen door stadsarchitect François Willem De Virieu. Nu is er te veel extra begroeiing tussen de bomen gekomen en dat wordt weggehaald, zodat de mooie doorkijkjes richting de Bommelse toren, de stadsmuur, de brug en de Waal weer beter zichtbaar worden.