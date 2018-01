Inbrekers proberen toe te slaan in Apeldoorn

APELDOORN - Drie inbrekers proberen hun slaag te slaan in Apeldoorn. Ze weten binnen te komen, maar vertrekken zonder buit. Vermoedelijk vanwege het alarm.

Om 15 december komt een man de oprit bij een woning aan de Foxtrotlaan in Apeldoorn op lopen. Hij belt aan, kijkt naar binnen en loopt dan weer weg.

Even later komen drie mannen over de heg. Nu bij de achterkant van de woning. De eerste man pakt een kliko en een deel van de tuinset. Ze schrikken van de camera en bedekken hun gezicht. De tuinstoel lijkt vooral van belang te zijn voor de vluchtroute.

https://youtu.be/jL3USMDK-H8

De dieven gaan via de badkamer naar binnen. Een kleine tien minuten later rennen de mannen ineens weg, binnen no-time springen ze over de heg en zijn ze verdwenen. De daders zijn goed in beeld, wie herkent ze?