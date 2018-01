Explosie in Ede: veel schade en grote schrik

EDE - Wie is er verantwoordelijk voor de explosie bij een huis op de Trumandreef in Ede. Dat wil de politie maar al te graag weten, daarom beelden van de verdachten.

Het is donderdag 4 januari, rond 03.00 uur 's nachts als twee personen aan komen lopen bij het huis. Het gezin ligt vredig te slapen, maar niet voor lang.

Het duo is goed vermomd als ze bij de voordeur aan het rommelen zijn. Dan rennen ze ineens hard weg, even later volgt een harde klap. De voordeur is verwoest, de ramen zijn gesprongen en de bewoners zijn zich rot geschrokken. Binnen is zelfs het slot van de wc kapot gegaan door de enorme klap.

Herkent u de daders of weet u meer van de explosie. Neem dan contact op met de politie.