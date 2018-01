GroenLinks presenteert kandidatenlijst

EPE - De lokale afdeling van GroenLinks in Epe heeft het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst rond. Tijdens de verkiezingscampagne in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezing zal de partij veel op de markt van Epe en Vaassen te vinden zijn.

Lijsttrekker voor de verkiezingen is Jan Aalbers. Hij is op dit moment wethouder van Epe. Het programma waarmee GroenLinks de verkiezingen ingaat, is hier op te klikken. De gehele kandidatenlijst ziet er als volgt uit.

1. Jan Aalbers

2. Wilma Baltus

3. Jan-Willem van der Baan

4. Edwin van den Elsaker

5. Tilly Meijer

6. Hendrik Tuinstra

7. Hilly Schäffer

8. Bas Broekhuizen

9. Jan de Graaf

10. Jan Felix