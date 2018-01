Deel dit artikel:











Wethouder Peppelman lijsttrekker voor PvdA Bronckhorst Foto: PvdA Bronckhorst

BRONKHORST - De PvdA Bronckhorst gaat de verkiezingen in met Antoon Peppelman als lijsttrekker. Hij is op dit moment wethouder in die gemeente. Peppelman komt uit Zelhem.

De definitieve lijst van kandidaten is sinds enige tijd bekend. Volgens de partij is het 'een mooie mix van ervaren en minder ervaren leden en heeft het een goede spreiding over de kernen van Bronkhorst'. Ook het verkiezingsprogramma is rond, en wordt op 27 januari gepresenteerd. De gehele lijst ziet er als volgt uit: 1. Antoon Peppelman 2. Luuk Preijde 3. Johanna Bergervoet 4. José Teunissen 5. Jan van der Gaast 6. Harrie van den Toren 7. Peter Hoogland 8. Hans Moor 9. Herms Bensink 10. Joop Rutten 11. Derk Jan Bovenmarsch 12. Hennie Smeltink 13. Joke Smeltink-Kraan 14. Dolf Eshuis 15. José la Croix 16. Jan Jaap van Gijssel 17. Gert Jan Bannink 18. Annelies Lichtenberg Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl