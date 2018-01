65pluspartij Ede is er zeker van: 'Wij halen een zetel'

EDE - 'Eén zetel gaat zeker lukken' zegt George de Haan. Hij doet in Ede mee aan de komende gemeenteraadsverkiezingen met zijn 65pluspartij. Dat doet hij niet alleen, maar samen met zijn vrouw Therese.

'Wij zijn de enige twee leden op de lijst. Waarom? Ouderenpartijen kennen nogal eens ruzie, terwijl ik en mijn vrouw elkaar al 55 jaar kennen.' De Haan en zijn eega hebben ambitieuze plannen, waar zij anderen niet in mee willen trekken mochten deze niet slagen, legt hij uit.

Actueel onderwerp

Daarbij moet je 65 jaar of ouder zijn, wil je op de lijst van De Haan en zijn vrouw komen. De animo voor deelname hield niet over, waardoor zij besloten samen de verkiezingen in te gaan. De lijsttrekker is zeker dat zijn ouderenpartij één zetel gaat halen. 'Vier jaar geleden haalde ik het nét niet om in de raad te komen. In de afgelopen tijd is het onderwerp ouderen veel in de actualiteit geweest, en ook zelf heb ik veel aandacht voor het onderwerp gegenereerd.'

Volgens De Haan hebben de huidige partijen in Ede, elf in totaal, geen enkel oog voor mensen van 65 jaar en ouder. 'Alleen het CDA heeft op zijn website in de laatste jaren wat gewijd aan ouderen. De rest niet. In de jaarlijkse begroting van afgelopen jaar werd het woord ouderen slechts drie keer genoemd.'

