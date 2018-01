Coke in ananassen: fruithandelaar staat terecht voor witwassen

ZUTPHEN - Een fruithandelaar uit Apeldoorn staat terecht voor het witwassen van vele miljoenen euro's. De zaak kwam aan het licht nadat in 2012 tot twee keer toe ananassen vol met cocaïne werden ontdekt in een vracht voor zijn bedrijf.

De coke, met een straatwaarde van 47 miljoen euro, zat verstopt in containers met dozen ananassen in de haven van Antwerpen. Bij de politie was eerder informatie binnengekomen over het drugstransport naar Apeldoorn. Daarop werd besloten de lading te volgen en te doorzoeken met een drugshond. Die sloeg meteen aan.

Foto: politie

Geen bewijs

De 48-jarige eigenaar van de fruithandel werd na de drugsvondst aangehouden. Er is geen bewijs dat hij bij de smokkel betrokken was, maar tijdens het onderzoek naar zijn financiën bleek dat van vele miljoenen euro's de herkomst onduidelijk is.

De rechtbank in Zutphen heeft vier dagen uitgetrokken voor de rechtszaak.