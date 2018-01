GemeenteBelangen Renkum presenteert kandidatenlijst

RENKUM - Daniëlle van Bentem is gekozen als lijsttrekker van GemeenteBelangen Renkum en zal haar partij richting de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart leiden. De partij zegt een gevarieerde lijst te hebben. Alle zes de dorpen uit de gemeente Renkum zijn vertegenwoordigd.

Het verkiezingsprogramma is vastgesteld en heet ‘Onze dorpen beleven we samen’. Lijsttrekker Van Bentem (43) woont in Doorwerth en vertegenwoordigt GemeenteBelangen al sinds 2011 als raadslid. De lijst ziet er als volgt uit:

1. Daniëlle van Benthem

2. Paul Janssen

3. Hermina van den Berg

4. Frank Huizinga

5. Constant Sciarone

6. Oswald Velthuizen

7. Harm Giezen

8. Marcel Bruins

9. Henk Tiemens

10. Arthur van Hees